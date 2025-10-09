Пробили золотое дно: эстонские мошенники обогащаются благодаря Украине

В Эстонии разваливается уголовное дело Йоханны-Марии Лехтме, уличенной в крупномасштабном хищении средств, собранных на «помощь Украине». В последнее время в Эстонии и соседней Финляндии имели место и другие аналогичные скандалы, когда выяснялось, что распиаренные в местных СМИ «волонтеры», собиравшие деньги для ВСУ, оказывались банальными жуликами. Подробности — в материале «Известий».

Концы в воду

Весной 2023 года в Эстонии разразился громкий скандал. Он был связан с деятельностью эстонского НКО Slava Ukraine (лозунг признан Минюстом РФ нацистской символикой), основанного предпринимательницей Йоханной-Марией Лехтме. В распоряжении Slava Ukraine оказались большие суммы, которые, как уверяли жертвователей, были перечислены «на нужды украинской армии и украинского здравоохранения». Эстонская пресса превозносила Лехтме до небес — и на этой волне она сумела избраться в парламент, показав лучший результат в списке партии «Эстония 200». Однако внезапно выяснилось, что Лехтме и ее украинские сообщники занимались расхищением собранных денег. Из собранных ею €6,5 млн оказались украдены как минимум €1,5 млн, которые она перевела на счет фирмы своего украинского сообщника и любовника Геннадия Васькива.

Йоханна-Мария Лехтме Фото: x.com

Когда эта информация стала достоянием общественности, Лехтме пришлось покинуть парламент, против нее завели уголовное дело. Но следствие шло ни шатко ни валко. Хотя все нюансы созданной Лехтме схемы были обнародованы еще весной 2023 года, официальный статус подозреваемой она получила лишь годом позже. И только в августе 2024-го эстонская прокуратура провела первый допрос Лехтме. Примечательно, что созданное ею НКО Slava Ukraine сообщило о своей ликвидации лишь в октябре прошлого года. Самое же поразительное — несмотря на весь поднятый скандал, вплоть до самого последнего дня работы этого НКО находились желающие перевести ему денег «на помощь Украине». Правда, поток пожертвований очень сильно уменьшился — например, в октябре 2024-го поступило только €1,4 тыс.

А на днях выяснилось, что уголовное дело Йоханны-Марии Лехтме фактически развалилось. Бывшие члены НКО почему-то решили не подавать на нее в суд с требованием вернуть пожертвованные средства. Вместо этого они планируют всего лишь завершить процесс ликвидации организации. В эстонской прокуратуре сообщили, что у них нет намерения отправить Лехтме в тюрьму. Сама Йоханна-Мария, впрочем, Эстонию на всякий случай покинула и в первом судебном заседании по ее делу, состоявшемся 7 октября, участвовала дистанционно. Она настаивает, что ни в чем не виновата. Кстати, ее сообщник Геннадий Васькив (экс-заместитель мэра Львова) покинул Украину еще в прошлом году и нынешнее его местоположение неизвестно.

Геннадий Васькив Фото: x.com

Столь беззастенчивое «отмазывание» Лехтме от ответственности возмутило многих. «Похоже, дело Лехтме хотят спустить на тормозах. А то, не дай бог, следы приведут в правительство — ведь Лехтме была первым номером на выборах 2023 года, когда баллотировалась в списке партии «Эстония 200», представитель которой сегодня возглавляет министерство внутренних дел», — отмечает депутат парламента Александр Чаплыгин, член оппозиционной Центристской партии. В свою очередь, политолог Максим Рева, уроженец Эстонии, в разговоре с «Известиями» провел параллель с историей бывшего министра образования страны Майлис Репс (Центристская партия). Репс возглавляла министерство с 2016 по 2020 год и противилась ликвидации русских школ, что впоследствии осуществили ее преемники.

В 2020 году противники Репс добились ее отставки, уличив в том, что она за счет министерства приобрела себе кофемашину, оплачивала себе бензин и заставляла своего водителя возить ее детей в школу и обратно. Многодетную мать долго и показательно судили, приговорив в прошлом году почти к полуторагодовому условному сроку и выплате компенсации в размере €46 тыс. «Сравните то, как эстонская судебная система покарала Репс, с тем, как Лехтме фактически выводят из-под ответственности, хотя размер хищений у второй несоизмеримо больше. Тут остается предположить лишь то, что Лехтме в свое время щедро поделилась уворованным с какими-то влиятельными людьми, вот они и возвращают ей должок», — полагает Рева.

Незадачливый эстонский «срочносборщик»

Довольно похожую схему реализовал бизнесмен по имени Хенри Лаупмаа. Сбор денег с эстонцев на нужды ВСУ он осуществлял посредством онлайн-платформы Toeta.me (ныне закрытой), оформленной на некоммерческое объединение «Институт инфографики и эргономики». Единственным членом правления данного НКО и являлся Хенри Лаупмаа. Он всюду представлялся как специалист по стартапам и умел вызвать доверие к себе. В августе 2023 года на Toeta.me появилось сообщение, что благодаря эстонским «друзьям Украины» удалось посредством объявленного Лаупмааа «срочного сбора» получить средства для закупки ВСУ 21 беспилотника, оснащенных оборудованием для защиты от GPS-помех. Почти четыре тысячи эстонцев суммарно пожертвовали на эти дроны сумму, эквивалентную €225 тыс. Наименьшая сумма, полученная от индивидуального жертвователя, составляла €10, а наибольшая — €10 тыс.

Хенри Лаупмаа Фото: commons.wikimedia.org/Anna Markova (CC BY-SA 4.0)

Однако, когда дело дошло до покупки дронов, оказалось, что деньги куда-то пропали. Сначала Хенри Лаупмаа уверял, что он якобы договорился с украинцами о «смене цели сбора». Он заверял, что «интересы жертвователей будут защищены» и что деньги, дескать, никуда не исчезли. Но затем была обнародована информация из эстонского коммерческого регистра, свидетельствовавшая о том, что принадлежащие Лаупмаа несколько фирм пребывают по уши в долгах. Закономерно возникло подозрение, что он потратил поступившие к нему средства на затыкание своих финансовых дыр. Разъяренные жертвователи начали через СМИ требовать от Лаупмаа немедленного возврата денег.

Оказавшись в центре скандала, он сумел к 23 октября 2023 года вернуть только €110 тыс., остальные €115 тыс. где-то зависли. Затем незадачливый «срочносборщик» выплачивал деньги небольшими порциями, пока к сентябрю 2024 года не снизил сумму повисшего на нем долга до €32 тыс. Эстонская прокуратура еще осенью 2023 года завела на махинатора дело по подозрению в мошенничестве, а в январе 2025 года Лаупмаа сменил статус подозреваемого на обвиняемого. «Поскольку собранные доказательства указывают на то, что обвиняемый использовал деньги, собранные у добросовестных граждан, не на заявленные благотворительные цели, а для личного обогащения, прокуратура считает необходимым, чтобы суд дал этому юридическую оценку», — сказала прокурор Аннели Мазинг.

Фото: Global Look Press/Andy Dean/imagebroker.com

Точку в деле Хенри Лаупмаа эстонский суд поставил в августе этого года. Отделался он довольно легко: ему был назначен штрафа в размере €2470, и остается выплатить еще €29 тыс., в свое время полученных им от жертвователей, но до сих пор не возвращенных. «К Лаупмаа проявили снисхождение по той причине, что он, будучи пойман за руку, все-таки сумел вернуть большую часть средств. Иоханна-Мария Лехтме, укравшая гораздо больше, не вернула ничего, но все-таки уже сейчас прокуратура уверяет, что тюрьма ей не грозит. Что снова утверждает меня в мысли, что у нее есть могущественная «волосатая» рука на самом верху. Не будем забывать, что однопартийцы Лехтме по «Эстонии 200» Лийза Пакоста и Игорь Таро сейчас возглавляют минюст и МВД», — напомнил «Известиям» Максим Рева.

«Братские народы»

Минувшим летом финская полиция сообщила, что некая местная компания (имя ее пока не называется в интересах следствия) подозревается в «мошенничестве с отягчающими обстоятельствами». Эту фирму заподозрили в том, что она при отправке бронежилетов для ВСУ «намутила» в свой карман €5,7 млн — именно столько она получила от украинского минобороны по заключенному между ними договору. Половина из 10 тыс. бронежилетов, значащихся в договоре, оказалась бракованной. Что касается качества второй половины, то о ней ничего не говорится по той простой причине, что ее фирма отправить заказчику так и не успела. В ходе начатого финской полицией расследования этого дела двух сотрудников фирмы поместили под стражу. Одного из них отпустили, а вот второй фигурирует в качестве «подозреваемого в совершении мошенничества, хищения и отмывания денег в особо тяжелом виде».

Фото: Global Look Press/Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Судя по всему, поставка бракованных бронежилетов осуществлялась руководителем фирмы осознанно — это не было результатом какой-то случайной ошибки. Фирма намеренно покупала по дешевке некачественную продукцию, а «сэкономленные» средства ее владелец клал в карман. Тут характерно и то, что он занимался этим совершенно спокойно, не опасаясь разоблачений, — настолько укоренился имидж Украины как коррупционной «черной дыры». Не исключено, что проблемы финского «фирмача» начались в тот момент, когда он отказался поделиться прибылью с кем-то в Киеве. Следствие по этому делу еще продолжается.

Также минувшим летом финское государственное издание Yle опубликовало итоги расследования деятельности волонтерской группы Finnish Nordic Combat Medics (FNCM) и ее основательницы Тины Сойни. Данная организация пиарилась в финских СМИ как «группа добровольцев, помогающих Украине». Ее участники часто оказывались в центре медийного внимания, а создательница FNCM Сойни стала самым известным в Финляндии «благотворителем» из всех, кто занимался «помощью украинскому народу». Группа собрала пожертвований на десятки тысяч евро, а также получила различное оборудование и материалы, которые, по словам Сойни, они отправили на Украину.

Тина Сойни Фото: x.com

Тина Сойни выбрала умелую пиар-стратегию. Она часто появлялась в СМИ, где страстно призывала финнов жертвовать на «страдающую Украину». Женщина утверждала, что все собранные пожертвования, вплоть до цента, тратятся ею «на закупку оборудования, продуктов, медикаментов, транспортировку на передовую, а также на эвакуацию и реабилитацию». Это способствовало привлечению внимания к ней и увеличению потока пожертвований. В свою очередь, «Товарищество украинцев Финляндии» приобрело для Nordic Combat Medics два автомобиля и большое количество медицинского оборудования на сумму около €75 тыс. Позже представители украинской диаспоры, заподозрив неладное, попросили Сойни вернуть транспортные средства, но получили отказ. Один из автомобилей, правда, позже удалось получить обратно с помощью полиции.

Бывшие волонтеры Nordic Combat Medics, с которыми поговорило Yle, поведали, что все ключевые решения там принимала лично Сойни. Она, в частности, рекомендовала им собирать пожертвования на свои личные счета и регистрировать пожертвованные автомобили тоже лично на себя. По их рассказам, часть полученного ими оборудования «стоимостью в тысячи евро» попросту «бесследно исчезла». В октябре 2024 года волонтеры Nordic Combat Medics вернулись из очередной миссии на Украине. По их словам, не менее €3500 из той суммы, с которой они туда отправлялись, остались непотраченными. Несмотря на наличие средств, FNCM так и не выплатила арендную плату за склад в Хельсинки, где хранилось закупленное ими на деньги жертвователей оборудование. Позже имущество это вообще перевезли в дом одного из волонтеров, откуда оно должно было быть передано Сойни. Но часть вещей, как стыдливо отмечается, «была утеряна» при передаче.

Фото: x.com

Стоимость пропавшего имущества оценивается в €7 тыс. Тина Сойни обвинила в случившемся одного из членов своей группы, который хранил это оборудование. Сами волонтеры всё отрицают и подали на Сойни заявление о клевете. По их словам, среди пропавших вещей были шлемы и устройство Starlink. Более того, они утверждают, что в настоящее время Сойни не находится ни в Финляндии, ни на Украине — она перебралась в какую-то третью страну, прихватив с собой пикап, купленный на пожертвования. Журналисты Yle написали Сойни в соцсети, попросив ее прокомментировать обвинения в свой адрес. Женщина ответила, что журналисты получили «неполную и искаженную информацию». Она настаивает, что автомобиль «был поврежден» на Украине, часть медицинских принадлежностей передана украинцам, а оставшееся оборудование «хранится для будущих миссий». Расследованием данной истории опять же занялась финская полиция.