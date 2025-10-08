Реклама
Экс-Danon сменил название компании на «Логику молока»

Компания — владелец бывших активов Danone переименуется в «Логику молока»
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Компания Health & Nutrition, ранее известная как «Данон Россия», объявила о смене своего корпоративного названия на «Логика молока». Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе компании.

«Health & Nutrition, ведущий российский производитель молочной продукции, детского питания и напитков на растительной основе, приняла решение о смене корпоративного названия на новое: «Логика молока». Оно будет использоваться во всех публичных коммуникациях компании», — говорится в заявлении компании.

Уточняется, что новым логотипом корпорации стала капля молока, а основным цветом бренда выбран зеленый.

При этом компания подчеркнула, что изменение корпоративного названия и логотипа не повлияют на портфель брендов, доступность продукции и внутренние бизнес-процессы. На данный момент меняется только публичное имя компании, а ее реквизиты и официальные наименования остаются без изменений.

Кефирное время: что означает отмена госуправления в подразделении Danone
Эксперты предполагают, что актив уже готов к продаже

В марте 2022 года Danone объявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Позднее, в октябре того же года, пресс-служба компании сообщила о решении передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в РФ.

Президент России Владимир Путин 16 июля 2023 года подписал указ, согласно которому доли дочерней компании Danone были переданы Росимуществу во временное управление. Спустя пару дней, 18 июля 2023 года, главой АО «Данон Россия» стал заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.

В следующем году, 17 мая 2024 года, Danone объявила об успешном завершении сделки по продаже российского бизнеса. Покупателем стала компания «Вамин Р».

