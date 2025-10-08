Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

В Госдуме рассказали о запрете частого поднятия стоимости арендного жилья

Колунов: стоимость аренды жилья не должна подниматься чаще одного раза в год
0
EN
Фото: ТАСС/Валентин Антонов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Стоимость аренды жилья не должна подниматься чаще одного раза в год в случае, если другие условия не предусмотрены в договорном соглашении. Об этом 8 октября сообщил первый зампред комитета Госдумы (ГД) по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Когда вы арендуете жилье по официальному договору, вы защищены от повышений платы законом, а именно ст. 614 Гражданского кодекса РФ», — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам Колунова, в случае повышения цены аренды со стороны владельца жилья, которое решено в одностороннем порядке, суд будет на стороне арендатора, поскольку инициатива не прописана в действующем договоре сторон.

Зампред комитета Госдумы уточнил, что если съем квартиры происходит вчерную, то жильцам нужно либо принять предложение об увеличении цены, либо попытаться договориться или переехать. Он добавил, что отсутствие договора и «белой» аренды вредит всем сторонам.

«Если отношения не оформлены, собственнику, например, будет сложнее предъявить претензии арендатору и требовать в суде компенсацию за повреждения в квартире или просрочку оплаты. А для арендатора договор — гарантия, что его не выгонят из квартиры или не взвинтят цену», — резюмировал Колунов.

Жилой фронт: аренда квартир в России за год подорожала на 40%
Эксперты связывают тренд со снижением предложения на рынке и высоким спросом

15 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге отмечено снижение стоимости аренды комнат до 16 тыс. рублей. При этом в 53 из 70 исследованных городов России аренда комнат за год подорожала, а в некоторых — почти в полтора раза. Так, например, в Москве стоимость комнат увеличилась на 2%.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026