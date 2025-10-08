В Госдуме рассказали о запрете частого поднятия стоимости арендного жилья

Стоимость аренды жилья не должна подниматься чаще одного раза в год в случае, если другие условия не предусмотрены в договорном соглашении. Об этом 8 октября сообщил первый зампред комитета Госдумы (ГД) по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Когда вы арендуете жилье по официальному договору, вы защищены от повышений платы законом, а именно ст. 614 Гражданского кодекса РФ», — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам Колунова, в случае повышения цены аренды со стороны владельца жилья, которое решено в одностороннем порядке, суд будет на стороне арендатора, поскольку инициатива не прописана в действующем договоре сторон.

Зампред комитета Госдумы уточнил, что если съем квартиры происходит вчерную, то жильцам нужно либо принять предложение об увеличении цены, либо попытаться договориться или переехать. Он добавил, что отсутствие договора и «белой» аренды вредит всем сторонам.

«Если отношения не оформлены, собственнику, например, будет сложнее предъявить претензии арендатору и требовать в суде компенсацию за повреждения в квартире или просрочку оплаты. А для арендатора договор — гарантия, что его не выгонят из квартиры или не взвинтят цену», — резюмировал Колунов.

15 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге отмечено снижение стоимости аренды комнат до 16 тыс. рублей. При этом в 53 из 70 исследованных городов России аренда комнат за год подорожала, а в некоторых — почти в полтора раза. Так, например, в Москве стоимость комнат увеличилась на 2%.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ