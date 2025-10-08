ФСБ показала кадры задержания подорвавшего машину военного в Наро-Фоминске

Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ 8 октября опубликовал кадры задержания агента украинских спецслужб, подорвавшего в подмосковном Наро-Фоминске машину военного.

ФСБ сообщила, что подозреваемый по заданию представителя украинских спецслужб изготовил взрывные устройства, при помощи одного из которых совершил поджог автомобиля военнослужащего Минобороны России. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее в этот же день стало известно о том, что при обыске места проживания фигуранта были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ и средства связи, содержащие переписку с украинским куратором. ФСБ сообщила, что проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, документирование действий агента по признакам ст. 275 («Государственная измена») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК России.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ