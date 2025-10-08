Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

ФСБ показала кадры задержания подорвавшего машину военного в Наро-Фоминске

0
EN
Фото: ФСБ РФ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ 8 октября опубликовал кадры задержания агента украинских спецслужб, подорвавшего в подмосковном Наро-Фоминске машину военного.

ФСБ сообщила, что подозреваемый по заданию представителя украинских спецслужб изготовил взрывные устройства, при помощи одного из которых совершил поджог автомобиля военнослужащего Минобороны России. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Машинный переход: кто помог организатору нападения на аэродромы бежать из России
«Известия» нашли автомобиль и водителя, который вывез Артема и Екатерину Тимофеевых* в Казахстан

Ранее в этот же день стало известно о том, что при обыске места проживания фигуранта были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ и средства связи, содержащие переписку с украинским куратором. ФСБ сообщила, что проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, документирование действий агента по признакам ст. 275 («Государственная измена») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК России.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026