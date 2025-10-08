Котяков: новогодние выходные в 2026 году будут самыми долгими за многие годы
Глава Минтруда Антон Котяков 8 октября сообщил, что новогодние выходные в этом году будут самыми длинными за многие годы — целых 12 дней.
«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», — рассказал он ТАСС.
По словам министра, длительные каникулы стали возможны благодаря переносу выходных, что позволяет сделать 31 декабря выходным днем.
Он также уточнил, что 3 и 4 января попадают на выходные, поэтому эти дни были перенесены на 9 января и 31 декабря 2026 года.
30 сентября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала инициативу о том, чтобы сделать 31 декабря постоянным выходным днем в России.
