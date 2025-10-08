Россиянам рассказали о возможности не работать при невыплате зарплаты
При задержке зарплаты на 15 дней сотрудник может не работать до погашения задолженности. Об этом 8 октября сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
«В случае если зарплата не выплачивается более 15 дней, сотрудник имеет право, предварительно письменно сообщив об этом руководству (согласно ст. 142 ТК России), не выходить на работу и приостановить свою деятельность до тех пор, пока вся задолженность не будет погашена», — уточнила она в беседе с RT.
По ее словам, заработная плата при этом сохранится. При этом Санина добавила, что специалист должен вернуться к обязанностям не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления о выплате в день его возвращения. Она отметила, что есть также исключения, например, в периоды введения военного или чрезвычайного положения.
29 председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов напомнил об обязанности работодателей индексировать заработную плату. Он подчеркнул, что они должны учитывать рост стоимости жизни и разрабатывать механизм регулярного пересмотра выплат.
