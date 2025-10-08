МВД РФ прокомментировало сообщения о сбое на сайте электронных ПТС

Информационные системы МВД России, задействованные в процессе регистрации транспортных средств, работают в штатном режиме. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе МВД России.

Так в ведомстве прокомментировали сообщения в СМИ и Telegram-каналах о сбое на сайте электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС). Представители МВД указали, что вопросы, касающиеся функционирования системы электронных паспортов транспортных средств в РФ, не находятся в ведении министерства.

Ранее в этом день Telegram-каналы сообщили, что на сайте электронных ПТС произошел масштабный сбой, и оформленные после 18 сентября документы аннулировались.

Паспорт транспортного средства нужен каждому ввозимому в Россию автомобилю, он требуется для идентификации автомобиля и регистрации его в Госавтоинспекции.

3 октября стало известно, что по итогам сентября 2025 года в Россию было ввезено из-за рубежа 48,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом (14% к сентябрю прошлого года). Это самый высокий показатель не только в этом году, но и за все предыдущие.

До этого, 2 октября, сообщалось, что во Владивостоке состоялся запуск новой испытательной лаборатории ФГУП «НАМИ» по обязательной оценке соответствия ввозимых в Россию автомобилей. Лаборатория предоставляет услуги по проведению испытаний импортируемых машин. Они являются обязательной процедурой для получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и дальнейшего оформления ЭПТС.

