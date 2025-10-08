Глава минтранса Челябинской области Нечаев признал вину по делу о растрате

Министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев, который был задержан по делу о растрате и ряду других преступлений и арестован, а позже находился под домашним арестом, признал вину. Об этом 8 октября сообщили в правоохранительных органах.

«Он признал вину», — передает текст заявления ТАСС.

19 февраля в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области сообщили о задержании Нечаева. Он возглавил региональное министерство в 2019 году.

21 февраля Мещанский районный суд Москвы отправил Нечаева в следственный изолятор. Также в публикации указано, что Нечаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

