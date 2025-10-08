Реклама
Эксперт по Шекспиру и театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет
В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk
Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым обязанностей иноагента
Возбуждено дело о халатности в отношении экс-главы ростовского Цимлянска
Меркурис указал на стремление Зеленского усугубить конфликт при помощи Tomahawk
Дебют крупного кроссовера Aito M9 в России вновь перенесли
Bild узнала личность предполагаемого напавшего на мэра немецкого Хердекке
В Таджикистане отметили важность визита Путина в республику
Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона
Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после убийства отца
Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов
Адвокат Касаткина объяснил отказ суда от освобождения баскетболиста
В Китае мужчина выиграл $14 тыс. благодаря 70-дневному выживанию в джунглях
Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Красному Лиману
В МИД России заявили об исчерпании импульса к украинскому урегулированию
Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана

Суд оставил певца Шарлота в колонии-поселении

Фото: ТАСС/Альберт Дзень
Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу осужденного певца Эдуарда Шарлота на решение о его переводе из колонии-поселения в учреждение общего режима. Об этом 8 октября сообщили «Известиям» в суде.

Суд отклонил апелляцию, певца оставили в колонии. Отмечается, что с заседания суда Шарлота удалили за нарушение порядка.

За время пребывания в колонии-поселения у артиста было выявлено 19 нарушений, выговор и выдворение в ШИЗО.Певец был признан злостным нарушителем порядка.

Также Шарлот пытался добиться отвода адвоката, но эта просьба была отклонена судом.

Авторская диверсия: можно ли наказать рублем творческих релокантов
Юристы рассказали, как надежно защитить продукты творчества от плагиата

Певца задержали в аэропорту Пулково 22 ноября 2023 года, куда он прилетел из Еревана. Артист был этапирован в Самару. 30 ноября в отношении него было возбуждено три уголовных дела — по двум эпизодам о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одному об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). 27 декабря 2024 года Шарлота приговорили к 5,5 года за реабилитацию нацизма. Суд также прекратил уголовное дело о похищении или повреждении документов (ст. 325 УК РФ). Во время слушания певец попросил прощения у жителей России.

Шарлота 18 августа 2025 года перевели из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима. За период отбывания наказания он настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению и нарушал режимные требования, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности.

Певцу в суде 12 сентября отказали в отправке в зону специальной военной операции (СВО). Уточняется, что сторона защиты музыканта ходатайствовала о его отправке в зону СВО, но суд отказал адвокатам. Отмечалось, что на фронт певец просился несколько раз, однако каждый раз по неизвестной причине менял свое решение.

