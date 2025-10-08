Суд оставил певца Шарлота в колонии-поселении

Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу осужденного певца Эдуарда Шарлота на решение о его переводе из колонии-поселения в учреждение общего режима. Об этом 8 октября сообщили «Известиям» в суде.

Суд отклонил апелляцию, певца оставили в колонии. Отмечается, что с заседания суда Шарлота удалили за нарушение порядка.

За время пребывания в колонии-поселения у артиста было выявлено 19 нарушений, выговор и выдворение в ШИЗО.Певец был признан злостным нарушителем порядка.

Также Шарлот пытался добиться отвода адвоката, но эта просьба была отклонена судом.

Певца задержали в аэропорту Пулково 22 ноября 2023 года, куда он прилетел из Еревана. Артист был этапирован в Самару. 30 ноября в отношении него было возбуждено три уголовных дела — по двум эпизодам о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одному об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). 27 декабря 2024 года Шарлота приговорили к 5,5 года за реабилитацию нацизма. Суд также прекратил уголовное дело о похищении или повреждении документов (ст. 325 УК РФ). Во время слушания певец попросил прощения у жителей России.

Шарлота 18 августа 2025 года перевели из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима. За период отбывания наказания он настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению и нарушал режимные требования, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности.

Певцу в суде 12 сентября отказали в отправке в зону специальной военной операции (СВО). Уточняется, что сторона защиты музыканта ходатайствовала о его отправке в зону СВО, но суд отказал адвокатам. Отмечалось, что на фронт певец просился несколько раз, однако каждый раз по неизвестной причине менял свое решение.

