Ветеран спецназа Сергей Бадюк стал ведущим нового телешоу «Победители»

Фото: РЕН ТВ
Раскрыта одна из главных интриг реалити-шоу «Победители» — стало известно имя ведущего. Проект РЕН ТВ, в котором участникам предстоит пройти испытания за гранью возможностей, а вести их за собой может только тот, кто не понаслышке знает, что такое воля к победе и стальной характер.

Дыхание сбито, силы на пределе, и каждый новый этап тяжелее предыдущего. Никаких постановок — только реальные эмоции. Толкнуть бревно весом 150 кг, затем карабкаться на руках без страховки, а после — без передышки на огневой рубеж. Атмосфера на площадке накаляется. Единственный, кто спокоен словно скала, — ведущий проекта Сергей Бадюк.

«Вот такое яркое и громкое начало съемочного процесса шоу «Победители» обещает, что и сам проект будет незабываемым как для зрителей, так и для участников», — рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Бадюк — человек-легенда, мастер спорта по шести дисциплинам, ветеран спецназа. Он не понаслышке знает, что такое настоящая мужская работа.

«Это не шоу, это жизнь. РЕН ТВ делает прекрасный проект, который будет интересен всем зрителям РЕН ТВ, это мужской проект, настоящий, честный», — отметил Бадюк.

Участвовать в шоу не просто тяжело — полоса препятствий изматывает даже привыкших к нагрузкам спортсменов, а ветераны спецназа сходят с дистанции. Крутые подъемы, резкие спуски, испытания на высоте, от участников требуется смекалка и предельное внимание. «Победители» — первое тактическое шоу на отечественном телевидении.

«У нас есть полоса, которая построена для тренировки спецподразделений, причем мы взяли по всему миру самые сложные упражнения, которые не каждый участник спецподразделения сможет преодолеть. В эту реальность погружены наши реальные герои», — объяснил заместитель генерального директора по продюсированию телеканала РЕН ТВ Михаил Тукмачев.

Выносливость и сила для этих людей — не вопрос выбора, а необходимый рабочий навык, от которого без преувеличения зависят сотни жизней. Спасатель Андрей из Клина признался, что всегда мечтал поучаствовать в подобном проекте.

«В тот самый момент, когда у меня не будет сил, когда у меня не будет энергии, когда я захочу сдаться, останется ли у меня внутри вот эта вот ниточка, которая будет держать мою волю, или она порвется», — отметил участник шоу «Победители» спасатель Андрей Лирика.

Другая участница проекта, фельдшер Олеся Трыкова, тоже давно ждала шанса проявить себя с неожиданной стороны.

«Я похожа на амазонку, наверное, я буду рвать, метать и стараться прям добиться результата и победы», — заявила она.

Они всегда спасали других, теперь настало время преодолеть себя и доказать, что настоящая сила рождается на грани возможного.

Накануне «Известия» сообщили, что участникам телешоу «Победители» на РЕН ТВ предстоит распахнуть границы человеческих возможностей и показать, что сила тела и сила духа могут преодолеть любые испытания. Отмечалось, что телевизионного шоу такого формата еще не было.

