В Германии студент назвал Путина предпочтительным руководителем ФРГ

Focus Online: в Германии студент назвал Путина предпочтительным главой ФРГ
Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
В Германии возник скандал после высказывания 19-летнего студента из Ганновера во время телевизионного ток-шоу, который заявил, что предпочел бы видеть президента России Владимира Путина руководителем ФРГ. Об этом 8 октября сообщило немецкое издание Focus Online.

В эфире программы телеканала ARD обсуждалась тема воинской повинности.

«Я не хочу служить в армии. Я бы не пошел защищать Германию. Если бы мне пришлось выбирать между участием Германии в конфликте или руководством Путина, я бы выбрал Путина», — сказал юноша.

Это высказывание вызвало замешательство у ведущих, которые пытались быстро сменить тему, переводя разговор на вопросы военной реформы в Германии.

Сколько можно повторять: Германию готовят к военному конфликту с РФ
В ФРГ реформируют систему набора в армию

6 октября немецкий журналист Патрик Бааб заявил, что уверенное выступление Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» стало поводом для зависти западных политиков. Он отметил, что многие из них не смогли бы так долго говорить.

