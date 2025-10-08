Военнослужащие РФ отбили контратаку спецроты ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области российские военнослужащие группировки войск «Север» отбили контратаку спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«На харьковском направлении противник провел одну контратаку силами спецроты 57-й омпбр», — приводит ТАСС заявление силовых структур РФ.
Отмечается, что украинские боевики с потерями отступили на свои исходные позиции.
2 октября Минобороны РФ сообщило, что штурмовые подразделения и артиллеристы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения из состава Южной группировки войск продолжают наступление в Донецкой Народной Республике, отодвигая ВСУ дальше к Константиновке от населенного пункта Часов Яр. Уточнялось, что военные РФ вскрыли систему обороны противника и провели зачистку укрепленных позиций.
