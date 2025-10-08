Реклама
Адвокат рассказала план действий при оформлении кредита мошенниками

Адвокат Ярмуш: при оформлении кредита мошенниками сразу обращайтесь в полицию
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В случае оформления мошенниками кредита пострадавшему гражданину нужно оперативно обратиться в правоохранительные органы, а также написать заявление с подробностями о преступлении. Об этом 8 октября сообщила специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«Прежде всего — записать, как он узнал об этом кредите: письмо из банка, звонок из банка, получил СМС. Нужно эту информацию собрать и обратиться в полицию по месту жительства. Написать заявление о том, что мошенники оформили кредит, стало об этом известно из такого-то источника и он просит возбудить уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц по факту мошенничества», — отметила она в беседе с RT.

По словам Ярмуш, также следует связаться со службой безопасности своего банка для оформления документа о факте мошенничества. При этом если на клиентском счете остались денежные средства, необходимо попросить финансовую организацию заблокировать их и не начислять никакие проценты по этому кредиту.

Адвокат подчеркнула, что пострадавший не должен гасить такой кредит из своих средств, так как в суде это может быть расценено как признание долга. Кроме того, в суде надо предоставить все доказательства непричастности к мошеннической схеме, дополняет «Газета.Ru».

Темная сторона вины: как мошенники превращают жертв в преступников
Почему люди отдают незнакомцам миллионы, а потом безропотно выполняют их приказы

Накануне сообщалось, что мошенники начали предлагать россиянам списание долгов по якобы новой государственной программе, чтобы похитить их персональные данные и деньги. В рамках схемы злоумышленники требовали от жертв предоставить персональные данные, СНИЛС и банковские реквизиты, которые могут быть использованы для противоправных действий или оформления кредитов на имя граждан.

