Посол сообщил о выдаче 26 тыс. гражданств Польши украинцам за пять лет
С 2019 по 2024 год гражданство Польши получили 26 тыс. граждан Украины. Об этом 8 октября сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью радиостанции RMF FM.
По его словам, в настоящий момент в Польше проживает около 1,5 млн украинских граждан.
«С 2019 года по 2024 год гражданство получили 26 тыс. человек», — приводит слова Боднара «РИА Новости».
6 октября польский депутат Славомир Ментцен заявил, что украинцы не должны становиться депутатами в польском парламенте, им необходимо прекратить выдавать гражданство республики. По его словам, государству не нужны пока что украинские политики в сейме.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ