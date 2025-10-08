Реклама
FT сообщила об усилении давления ЕС на Бельгию для использования активов РФ

FT: ЕС давит на Бельгию, требуя разрешения на использование активов РФ
Фото: TASS/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Евросоюз (ЕС) усилил давление на Бельгию и площадку Euroclear, находящуюся на ее территории, с целью получения разрешения на использование замороженных российских активов для предоставления Украине «репарационного кредита». Об этом 8 октября сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Бельгия три года утверждала, что Euroclear является бельгийской компанией, как и выгода от ее деятельности. Теперь, когда она хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», — сказал анонимный дипломат ЕС.

Другие высокопоставленные источники ЕС отметили, что «терпение бельгийских властей на исходе», и они могут согласиться на использование российских средств. Один из европейских чиновников добавил, что «риски для Бельгии крайне ограничены», хотя и отметил, они еще управляемы.

Ожидается, что ЕС согласует предоставление кредита Украине к декабрю этого года, а первые выплаты планируются во втором квартале 2026 года.

Собрались на дело: на Западе не могут прийти к согласию по активам РФ
ЕЦБ и ряд стран скептически относятся к «репарационному кредиту»

Лидеры Евросоюза 1 октября единогласно поддержали использование замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на €140 млрд. Еврокомиссия уверяла, что нашла «юридически обоснованный способ» для реализации механизма, при котором Киев сможет воспользоваться средствами сейчас.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 октября заявил, что российская сторона принимает необходимые меры для обеспечения своих интересов на фоне конфискации Западом замороженных активов РФ. По его словам, Россия будет использовать весь возможный юридический инструментарий для защиты прав страны, преследуя тех, кто применил незаконные действия.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

