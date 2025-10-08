Реклама
В Москве задержали подозреваемого в убийстве сожительницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
На юго-западе Москвы был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей сожительницы. Об этом 8 октября сообщили в Telegram-канале Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по столице.

«В ночное время 8 октября 2025 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного в Соловьином проезде в городе Москве, в ходе бытового конфликта избил свою сожительницу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).

Следователи провели осмотр места происшествия. Кроме того, были назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Сроки в давности: что грозит Ибрагиму Сулейманову по делу об убийстве
Показания на обвиняемого дал предполагаемый исполнитель преступления

Ранее, 7 октября, сообщалось, что в Москве возле станции МЦД «Волоколамская» прохожий напал с ножом на мужчину и убил его. По информации пресс-службы столичной прокуратуры, неизвестный напал на мужчину 1993 года рождения и ударил его ножом в область шеи, а затем скрылся с места преступления. Позднее злоумышленника задержали в Туле.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

