Реклама
Прямой эфир
Общество
Эксперт по Шекспиру и театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет
Мир
В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk
Общество
Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым обязанностей иноагента
Общество
Возбуждено дело о халатности в отношении экс-главы ростовского Цимлянска
Мир
Меркурис указал на стремление Зеленского усугубить конфликт при помощи Tomahawk
Авто
Дебют крупного кроссовера Aito M9 в России вновь перенесли
Мир
Bild узнала личность предполагаемого напавшего на мэра немецкого Хердекке
Мир
В Таджикистане отметили важность визита Путина в республику
Мир
Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
Мир
Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона
Общество
Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после убийства отца
Мир
Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов
Мир
Адвокат Касаткина объяснил отказ суда от освобождения баскетболиста
Мир
В Китае мужчина выиграл $14 тыс. благодаря 70-дневному выживанию в джунглях
Армия
Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Красному Лиману
Мир
В МИД России заявили об исчерпании импульса к украинскому урегулированию
Мир
Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана

Вloomberg узнало об инвестициях до $20 млрд в новый стартап Маска

Вloomberg: стартап Маска xAI привлекает до $20 млрд за счет инвестиций Nvidia
0
EN
Фото: Global Look Press/Omar Marques
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Стартап в области разработки искусственного интеллекта (ИИ) xAI Илона Маска может привлечь $20 млрд, в том числе за счет инвестиций Nvidia. Об этом 8 октября сообщает Вloomberg со ссылкой на источники.

«Финансирование xAI будет разделено между примерно $7,5 млрд акционерного капитала и $12,5 млрд долга в SPV», — говорится в публикации.

По данным источников, Nvidia вложит до $2 млрд в долю капитала. Средства планируют направить на закупку чипов для крупнейшего центра обработки данных xAI Colossus 2 в Мемфисе.

Также в финансировании участвуют Apollo Global Management и Diameter Capital Partners, отмечается в материале. По данным Bloomberg, xAI уже привлекла около $10 млрд в начале года, но все еще нуждается в финансировании, так как тратит до $1 млрд ежемесячно.

Призрачные надежды: Илон Маск объявил о создании новой партии
Решение было принято на фоне принятия закона о бюджете

Ранее, 1 октября, журнал Forbes сообщил, что Маск стал первым в истории человеком, чье состояние достигло $500 млрд. На данный момент Маск является руководителем компаний Tesla и SpaceX, владельцем социальной сети X и нейротехнологической компании Neuralink.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025