Вloomberg узнало об инвестициях до $20 млрд в новый стартап Маска

Стартап в области разработки искусственного интеллекта (ИИ) xAI Илона Маска может привлечь $20 млрд, в том числе за счет инвестиций Nvidia. Об этом 8 октября сообщает Вloomberg со ссылкой на источники.

«Финансирование xAI будет разделено между примерно $7,5 млрд акционерного капитала и $12,5 млрд долга в SPV», — говорится в публикации.

По данным источников, Nvidia вложит до $2 млрд в долю капитала. Средства планируют направить на закупку чипов для крупнейшего центра обработки данных xAI Colossus 2 в Мемфисе.

Также в финансировании участвуют Apollo Global Management и Diameter Capital Partners, отмечается в материале. По данным Bloomberg, xAI уже привлекла около $10 млрд в начале года, но все еще нуждается в финансировании, так как тратит до $1 млрд ежемесячно.

Ранее, 1 октября, журнал Forbes сообщил, что Маск стал первым в истории человеком, чье состояние достигло $500 млрд. На данный момент Маск является руководителем компаний Tesla и SpaceX, владельцем социальной сети X и нейротехнологической компании Neuralink.

