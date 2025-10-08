В России средняя продолжительность рабочего дня составила 7,43 часа

Реклама
Глава Минтруда Котяков: средняя продолжительность рабочего дня в РФ — 7,43 часа
Средняя продолжительность рабочего дня в России составляет 7,43 часа. Об этом 8 октября сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«В текущем году [продолжительность рабочего дня] находится практически на уровне прошлого года — 7,43. А в 2024 году было 7,45. При этом даже в 2023 году этот показатель был 7,39. То есть мы возвращаемся к стабильным отметкам продолжительности рабочего времени», — отметил Котяков.

Он также пояснил, что на среднюю продолжительность рабочего дня влияют законодательно установленные режимы работы для определенных категорий работников. Например, для педагогов, медиков и людей, работающих при вредных условиях, рабочая неделя составляет всего 40 часов. Поэтому восьмичасовой рабочий день нельзя считать эталонным, добавил министр.

7 октября Котяков заявил, что несколько отраслей в РФ испытывает дефицит в кадрах, в частности в квалифицированных сотрудниках, поэтому ожидать введения четырехдневки на федеральном уровне не стоит. По его словам, даже с учетом активной работы по вовлечению молодежи в трудовые ресурсы в отдельных отраслях еще будет существовать напряженность.

