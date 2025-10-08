Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя призвал США остановить эскалацию с Венесуэлой и не делать «непоправимого»
Мир
Захарова прокомментировала заявление спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
Мир
В Турции заявили о готовности принять переговоры по Украине
Мир
Фанат напал на Билли Айлиш на концерте в Майами
Общество
Дмитриев заявил о помощи Меланьи Трамп в возвращении российской девочки с Украины
Мир
Лукашенко назвал глупостью решение не присуждать Трампу Нобелевскую премию мира
Мир
Politico узнала о планах Латвии выслать более 800 россиян из страны
Спорт
Сборная России победила Иран в товарищеском матче в Волгограде
Общество
В Росавиации опровергли открытие аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
Общество
Первым замминистра транспорта России назначен Константин Пашков
Наука и техника
«Роскосмос» сообщил об успешных огневых испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5»
Мир
Дания закупит 16 новых истребителей F-35 на общую сумму более $4,5 млрд
Общество
Суд арестовал чиновницу Елену Никитину на два месяца
Армия
Путин указал на судьбоносный для РФ характер решаемых военными задач
Мир
Израиль оставит армию в секторе Газа до разоружения ХАМАС
Мир
Ушаков заявил о готовности России продолжать урегулирование конфликта на Украине
Мир
Лидеры стран СНГ приняли решение об учреждении формата СНГ+

Росимущество выставило на торги квартиру экс-губернатора Хабаровской области

0
EN
Фото: TASS/Alexander Zemlianichenko
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Росимущество выставило на торги квартиру во Владивостоке, принадлежащую бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Это следует из документов, опубликованных на сайте ГИС «Торги».

«Вышеуказанное имущество арестовано судебным приставом-исполнителем, <...> должник Фургал Сергей Иванович», — говорится в тексте документа.

Уточняется, что квартира расположена по адресу: улица Басаргина, дом 32. Площадь жилья составляет 76,9 кв. м, а начальная цена — 20 146 млн рублей. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 29 октября, а сами торги состоятся 6 ноября.

Пришел, увидел, накупил: монета с профилем Цезаря и Баския «оптом»
Самые яркие аукционные лоты мая

10 февраля Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима за организацию убийств конкурентов в 2004–2005 годах. Тогда же его защита в лице адвоката Бориса Кожемякина заявила о намерении обжаловать приговор.

До этого, 2 февраля, присяжные заседатели признали экс-губернатора виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия, но по данному эпизоду вышел срок давности. Присяжные пришли к мнению, что снисхождения Фургал не заслуживает.

22 октября 2021 года адвокат экс-губернатора заявил, что в отношении Фургала возбуждено новое уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и нескольким эпизодам ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Фургала задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске. Его доставили в Москву, где он был заключен под стражу на основании решения Басманного суда. Экс-губернатору вменяют организацию заказных убийств, совершенных им, когда он занимался предпринимательской деятельностью (с 1999 по 2005 год). В начале 2000-х годов он занимал должность генерального директора компании «Алькума», специализирующейся на торговле лесоматериалами, а также возглавлял предприятие по сбору лома черных металлов «Миф-Хабаровск».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025