Росимущество выставило на торги квартиру экс-губернатора Хабаровской области
Росимущество выставило на торги квартиру во Владивостоке, принадлежащую бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Это следует из документов, опубликованных на сайте ГИС «Торги».
«Вышеуказанное имущество арестовано судебным приставом-исполнителем, <...> должник Фургал Сергей Иванович», — говорится в тексте документа.
Уточняется, что квартира расположена по адресу: улица Басаргина, дом 32. Площадь жилья составляет 76,9 кв. м, а начальная цена — 20 146 млн рублей. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 29 октября, а сами торги состоятся 6 ноября.
10 февраля Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима за организацию убийств конкурентов в 2004–2005 годах. Тогда же его защита в лице адвоката Бориса Кожемякина заявила о намерении обжаловать приговор.
До этого, 2 февраля, присяжные заседатели признали экс-губернатора виновным в организации двух убийств и одного покушения, а также в обороте оружия, но по данному эпизоду вышел срок давности. Присяжные пришли к мнению, что снисхождения Фургал не заслуживает.
22 октября 2021 года адвокат экс-губернатора заявил, что в отношении Фургала возбуждено новое уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и нескольким эпизодам ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Фургала задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске. Его доставили в Москву, где он был заключен под стражу на основании решения Басманного суда. Экс-губернатору вменяют организацию заказных убийств, совершенных им, когда он занимался предпринимательской деятельностью (с 1999 по 2005 год). В начале 2000-х годов он занимал должность генерального директора компании «Алькума», специализирующейся на торговле лесоматериалами, а также возглавлял предприятие по сбору лома черных металлов «Миф-Хабаровск».
