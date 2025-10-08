Свыше 300 домов и соцучреждений остались без водоснабжения в Чите из-за аварии
Более 300 домов и социальных учреждений, располагающихся в Чите, остались без водоснабжения из-за зафиксированной в данной местности аварии на водопроводе. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе городской организации.
«Продолжается устранение последствий аварийной ситуации на водопроводе в районе перекрестка улиц Фрунзе и Смоленской. <...> Воды нет в 288 многоквартирных домах и 37 социальных объектах», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате произошедшего был организован подвоз воды в медицинские учреждения. Согласно предоставленной информации, окончание ремонтных работ запланировано на период с 12:00 по 13:00 по местному времени (с 06:00 по 07:00 мск).
