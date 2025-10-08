Реклама
В Совбезе РФ отметили увеличение угроз безопасности ОДКБ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Уровень угроз, которым приходится противостоять Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ее членам, растет и диверсифицируется. Об этом 7 октября сообщили на заседании комитета по проблемам СНГ научно-экспертного совета Совета Безопасности РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в преддверии предстоящего в 2026 году председательства России в ОДКБ участники обсуждали вопросы совершенствования международного сотрудничества в рамках данной международной региональной организации.

«Была подчеркнута важность укрепления координации в ОДКБ, совершенствования механизмов сотрудничества, развития взаимодействия с другими государствами и международными организациями, адаптации к динамично изменяющейся обстановке и выработки эффективных мер реагирования на имеющиеся и возникающие вызовы и угрозы в сфере безопасности, включая превентивные действия», — заявили в ведомстве.

Также на совещании было констатировано, что на фоне ускорения процессов становления многополярного миропорядка ОДКБ имеет все возможности укрепить свои позиции в качестве одного из несущих элементов формирующейся комплексной архитектуры безопасности в Евразии.

Кроме того, Организация остается ключевым и по большинству параметров единственным межгосударственным объединением, способным обеспечить безопасность не только своих членов, но и территорий, примыкающих к зонам коллективной ответственности.

Держать форпост: в ОДКБ сохранят расходы на оборону на нынешнем уровне
Что беспокоит организацию и возможно ли ее сотрудничество с НАТО

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», 2 октября заявил, что Россия быстро ответит в случае, если в отношении нее возникнут какие-то угрозы, поэтому провоцировать ее не стоит. По его словам, в истории еще не существовало примеров, когда подобные акции заканчивались бы хорошо для инициатора конфликта.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере MAX

