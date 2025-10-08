Эксперт назвал главные признаки выбора неподходящей профессии

Существует пять основных признаков, которые указывают на то, что человек выбрал неправильную профессию. Об этом 8 октября рассказал бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению, директор по развитию ООО «Вместе.ПРО» Александр Бережной.

Первый признак — это постоянное чувство усталости и эмоциональная истощенность. Каждое действие требует огромных усилий, и после трудового дня могут быть ощущение полного опустошения. Это не лень, а сигнал нервной системы о том, что работа не соответствует внутренним потребностям.

Вторым признаком эксперт назвал чувство бессмысленности и отсутствие желания что-либо менять. Достигнутые результаты не радуют, а рабочие дни кажутся пустой тратой сил. Это кризис, который возникает из-за несоответствия между вашей работой и внутренним «я». Любые изменения воспринимаются с сопротивлением и нежеланием тратить на это энергию.

«Третий маркер — навязчивый внутренний критик и хронический стресс. Постоянные обвинения в свой адрес превращают любую задачу в угрозу, создавая напряжение, даже если внешне профессия выглядит благополучной. Внутренний критик каждый день находит новый повод для обвинений и самокопания. Внутренний диалог становится не источником новых инсайтов и точек роста, а топливом для стресса», — рассказал Бережной в беседе с «Газетой.Ru».

Еще одним признаком, по словам директора по развитию, является бессонница и напряжение в теле. Реакции на рабочем месте также могут указывать на несовпадение с профессией: потеря интереса к целям компании, раздражение к коллегам и отсутствие вдохновения. Если осознание неподходящей профессии стало очевидным, важно принять это как отправную точку для изменений и задать себе ключевые вопросы о том, что приносит вам смысл и радость.

Последним признаком является отсутствие движения в карьерном росте, обусловленное не внешними факторами, а внутренним дискомфортом. Когда человек не видит своего будущего в работе по причине отсутствия вдохновения.

Психолог посоветовал начать с небольших шагов: пробовать новые сферы через курсы или хобби, обратится за поддержкой к карьерным консультантам, а также переосмыслить свои ценности, ведь это основа для создания вдохновляющего дела.

Бережной отметил, что действие — это единственный способ избежать сожалений и что профессиональный путь — это процесс, где каждый выбор приближает человека к гармонии с собой.

Главный менеджер Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко 3 октября дала советы начинающим специалистам по поиску работы. Эксперт отметила, что важно сфокусироваться не на том, чего еще нет для желаемой должности, а на том, что у уже есть. Она добавила, что при написании резюме важно добавлять курсовые, проекты, выпускные работы, участие в научных конференциях, хакатонах и практики.

