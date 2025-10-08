В Ростовской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на площади 100 кв. м
В Ростовской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло возгорание травы на площади 100 кв. м. Об этом 8 октября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Силы ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Каменском и Сальском районах», — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что возгорание произошло на территории предприятия и было оперативно устранено. Слюсарь добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее в этот день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на улице Буденного в Липецке нашли взрывоопасные обломки беспилотника. Также губернатор региона отметил, что поручил мэру города Роману Ченцову провести эвакуацию части населения, расположив людей в пунктах временного размещения (ПВР).
