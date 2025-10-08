В Ставрополе один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП

В результате ДТП в Ставрополе погиб начинающий водитель, еще двое пассажиров получили травмы. Об этом 8 октября сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, сегодня, 8 октября, около 00:35 (местное время, совпадает с мск) на улице Доваторцев водитель автомобиля LADA Priora, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде бордюрного камня, продолжив движение, допустил наезд на препятствие в виде кирпичного ограждения частного домовладения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что 18-летний водитель, получивший права три месяца назад, погиб до приезда «скорой». Двое его пассажиров 16 и 19 лет были доставлены в реанимацию. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.

Пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана 7 октября сообщила, что в Уфе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе кареты скорой помощи, пострадали пять человек. Отмечается, что в результате ДТП пострадали водитель и фельдшер скорой помощи, а также пациент. Их доставили в больницу. Кроме того, за медицинской помощью обратились водитель и пассажир автомобиля Volkswagen.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ