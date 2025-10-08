В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения на полеты

Временные ограничения на полеты были сняты в аэропорту Тамбова. Об этом утром 8 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Тамбов (Донское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он в своем Telegram-канале.

Кореняко отметил, что данные меры были приняты для обеспечения безопасности.

Представитель Росавиации 7 октября сообщил, что для безопасности полетов временные ограничения на прием самолетов были введены аэропорту Тамбова.

