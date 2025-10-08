СМИ сообщили об осуждении евродипломатами ЕС Каллас за прямолинейность

Европейские дипломаты посчитали главу евродипломатии Каю Каллас слишком прямолинейной и заявили об ожидании от нее более мягкого подхода. Об этом 7 октября сообщило издание Foreign Policy.

«Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной», — заявил изданию неназванный европейский дипломат.

Другой коллега Каласс рассказал, что ее подход больше похож на полицейского, чем на дипломата. Как подчеркнули в издании, склонность Каллас говорить прямо привела к обострению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа.

Газета Politico со ссылкой на источник 18 сентября сообщила, что Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сталкивается с нарастающей волной критики в Брюсселе из-за позиции по России и Газе и натянутых отношений с коллегами. По данным газеты, Каллас критикуют за чрезмерно жесткую позицию в отношении России и ситуации в секторе Газа.

