Реклама
Прямой эфир
Общество
Эксперт по Шекспиру и театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет
Мир
В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk
Общество
Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым обязанностей иноагента
Общество
Возбуждено дело о халатности в отношении экс-главы ростовского Цимлянска
Мир
Меркурис указал на стремление Зеленского усугубить конфликт при помощи Tomahawk
Авто
Дебют крупного кроссовера Aito M9 в России вновь перенесли
Мир
Bild узнала личность предполагаемого напавшего на мэра немецкого Хердекке
Мир
В Таджикистане отметили важность визита Путина в республику
Мир
Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
Мир
Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона
Общество
Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после убийства отца
Мир
Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов
Мир
Адвокат Касаткина объяснил отказ суда от освобождения баскетболиста
Мир
В Китае мужчина выиграл $14 тыс. благодаря 70-дневному выживанию в джунглях
Армия
Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Красному Лиману
Мир
В МИД России заявили об исчерпании импульса к украинскому урегулированию
Мир
Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана

СМИ сообщили об осуждении евродипломатами ЕС Каллас за прямолинейность

Foreign Policy: дипломаты ЕС хотят, чтобы Каллас была более дипломатичной
0
EN
Фото: REUTERS/Yves Herman
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Европейские дипломаты посчитали главу евродипломатии Каю Каллас слишком прямолинейной и заявили об ожидании от нее более мягкого подхода. Об этом 7 октября сообщило издание Foreign Policy.

«Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной», — заявил изданию неназванный европейский дипломат.

Другой коллега Каласс рассказал, что ее подход больше похож на полицейского, чем на дипломата. Как подчеркнули в издании, склонность Каллас говорить прямо привела к обострению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа.

Снять с поездки: ЕС грозит российским дипломатам лишением аккредитации
Зачем Брюссель обращается к непринятой в 2023-м мере — объединение почти месяц не может утвердить новые санкции

Газета Politico со ссылкой на источник 18 сентября сообщила, что Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сталкивается с нарастающей волной критики в Брюсселе из-за позиции по России и Газе и натянутых отношений с коллегами. По данным газеты, Каллас критикуют за чрезмерно жесткую позицию в отношении России и ситуации в секторе Газа.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025