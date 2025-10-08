Арестович развелся со своей супругой после почти 10 лет брака
Экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его супруга Анастасия развелись спустя практически 10 лет брака. Об этом свидетельствуют данные украинского единого государственного реестра судебных решений.
Согласно содержанию документа, инициатором данного процесса выступила супруга Арестовича, которая обратилась в Соломенский районный суд Киева с соответствующим прошением.
«Истец через своего представителя <...> просит суд расторгнуть брак, зарегистрированный 15 декабря 2015 отделом государственной регистрации актов гражданского состояния Печерского районного управления юстиции в Киеве, актовая запись № 2981. От общего брака супруги имеют ребенка», — приводит текст решения суда «РИА Новости».
Уточняется, что причиной этому послужили разные взгляды уже проживающих раздельно супругов на семейную жизнь и ведение совместного хозяйства.
Арестович 6 февраля 2024 года был заочно арестован в Москве сроком на два месяца за публичные призывы к терроризму и дискредитации Вооруженных сил России. Уточнялось, что срок его ареста начнется тогда, когда его задержат или передадут в руки российским правоохранителям.
