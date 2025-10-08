Реклама
Эксперт рассказал о новом порядке взыскания долгов с физических лиц

Эксперт Голощалов: с 1 ноября в силу вступит новый порядок взыскания долгов
С 1 ноября текущего года в России вступает в силу новый порядок взыскания долгов с физических лиц, который упростит процедуру и позволит списывать некоторые долги без суда. Об этом 8 октября сообщил генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.

«Новый порядок коснется в первую очередь долгов, которые включаются в налоговую декларацию — 3 НДФЛ, транспортный, имущественный налоги, а также долгов по нотариальным сделкам: кредиты, займы или расписки, которые изначально были заверены у нотариуса», — сказал он в беседе с агентством «Прайм».

Ранее для взыскания таких долгов кредитор должен был обращаться в суд, однако с 1 ноября этот процесс упростится. Теперь, если должник не погасит задолженность после получения уведомления от налогового органа, дело будет передано судебным приставам для дальнейшего взыскания. Должник получит уведомление через Госуслуги, личный кабинет налогоплательщика или заказным письмом.

Голощапов также отметил, что новый механизм предусматривает возможность «возражения» налогоплательщика, если он не согласен с решением.

Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями» 23 сентября сообщил, что новый проект закона вводит трехдневную паузу между погашением одного микрозайма и выдачей нового. Уточнялось, что Банк России сможет корректировать эти показатели в зависимости от рыночной конъюнктуры.

