Средства ПВО уничтожили 10 БПЛА ВСУ над Воронежской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской областью. Об этом 8 октября сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО на территории двух районов и двух городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены еще около 10 беспилотных летательных аппаратов», — написал он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.
Гусев 7 октября сообщил, что средства ПВО уничтожили 17 БПЛА в пяти районах и одном городе Воронежской области. Уточнялось, что в одном из муниципалитетов обломками БПЛА было повреждено остекление, а также сети котельной.
