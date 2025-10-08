В ФРГ назвали безосновательными обвинения Мерца в адрес РФ из-за инцидента с БПЛА
Обвинения канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес России из-за инцидентов с якобы запущенными в страны Евросоюза (ЕС) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) безосновательны. Об этом 7 октября сообщил представитель республиканской оппозиции Тино Хрупалла.
«Как Фридрих Мерц вообще пришел к такому предположению? Пресс-секретарь Кремля [Дмитрий Песков] эти обвинения отверг, и факты, по крайней мере на данный момент, говорят в его пользу», — заявил он.
Политик также отметил, что канцлер ФРГ вместо того, чтобы предоставить разъяснения складывающейся ситуации, начинает транслировать истерию и обвинять Москву, не имея при этом доказательств.
Мерц в понедельник, 6 октября, заявил, что над территорией его государства были замечены разведывательные дроны и назвал данную ситуацию «серьезной угрозой». В этот же день официальный представитель Кремля, комментируя данную информацию, сказал, что многие европейские политики часто бездоказательно обвиняют РФ в «действительно странных» инцидентах с якобы БПЛА над их странами.
