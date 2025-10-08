Реклама
Электрические Lada Largus начнут использовать в «Мосгортрансе»
На долю красной икры пришлось за год 48,5% продаж в российских розничных сетях

Фото: Global Look Press/Pogiba Alexandra
Красная икра остается самым продаваемым товаром в категории «икра» в российских розничных FMCG-сетях — за последние 12 месяцев на ее долю пришлось 48,5% оборота в денежном выражении. Однако динамика ее денежных продаж перешла к стагнации (+0,5% год к году). Такие данные приводятся в исследовании аналитической компании «Нильсен», которое 8 октября оказалось в распоряжении «Известий».

«Мы ожидаем рост продаж по сравнению с показателями антирекордного 2024 года. В прошлом году была худшая за 20 лет путина, несколько мощных спекулятивных атак, которые подбросили цены до рекордных значений. В этом году ситуация лучше: путина уже подходит к концу, добыто около 335 тыс. т, на 42% больше, чем за всю путину прошлого года», — пояснил «Известиям» президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По его словам, к концу календарного года динамика продаж может измениться, так как основной сезон продаж красной икры — предновогодний период. При этом, как продолжил президент ВАРПЭ, в 2025 году прогнозируемый объем икры по итогам путины составит 21 тыс. т, что на 31% больше, чем в 2024 году.

Он отметил, что в соотношении «цена – престижность» красная икра занимает самую выгодную маркетинговую нишу в России, оставаясь наиболее популярной среди потребителей. По оценкам ВАРПЭ, объем икорного рынка в стране колеблется от года в год в зависимости от вылова, но усредненно — в коридоре 17–20 тыс. т. из которых две трети — лососевая икра, а остальное — щучья, сельдевая, минтаевая, мойвы, трески и осетровая.

Зверев уточнил, что он и его коллеги расскажут о том, какие изменения происходят на российском рынке красной икры, какие факторы влияют на ее продажи и куда потребитель идет за икрой на Международном рыбопромышленном форуме, которой пройдет 22 октября. Он уточнил, что представители ВАРПЭ примут участие в сессии «Демократичная роскошь» и обсудят тренды в категории икры в розничных FMCG-сетях, а также посоветуют, на что обратить особое внимание в преддверии новогоднего сезона.

Аквакультурный код: ИИ повысит темп выращивания рыбы в хозяйствах
Как новый программно-аппаратный комплекс увеличит прибыль профильных предприятий

Представители Рыбного союза 26 августа указали на фиксируемое снижение розничными сетями цен на лососевую икру. По информации ведомства, икра нерки подешевела на 9%, а икра горбуши — на 2%. Подчеркивается, что тенденция стала наблюдаться на оптовом уровне, а произошло это из-за успешного развития красной путины.

