Житель Приморья понесет уголовную ответственность за попытку поджога военкомата

Житель Приморья предстанет перед судом за попытку поджога военкомата при помощи самодельной зажигательной смеси. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

«Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя региона, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ «Покушение на умышленное повреждение чужого имущества», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что по версии следствия, обвиняемый в августе 2024 года, следуя инструкциям организатора в мессенджере, изготовил зажигательную смесь, а после попытался поджечь ей здание призывного пункта военного комиссариата во Владивостоке. Охранник смог задержать нарушителя.

Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) 30 сентября сообщил, что в Мордовии задержан молодой человек, который по заданию Украины совершал поджоги на железнодорожных путях и привлекал к этому подростков. По версии следствия, злоумышленник через мессенджер Telegram тайно общался с представителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. За денежное вознаграждение он согласился совершать поджоги релейных шкафов вблизи железнодорожных путей на территории Республики Мордовия.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ