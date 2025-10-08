В минобороны Словакии исключили военный характер помощи Украине
Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк 7 октября заявил, что страна в рамках 14-го пакета помощи планирует поставлять Украине только гуманитарные ресурсы и исключает военную помощь.
«Мы ясно дали понять, что больше не будем предоставлять Украине оружие или аналогичные предметы, а только нелетальную и, следовательно, гуманитарную помощь», — приводит его слова агентство TASR.
Кроме того, Калиняк раскритиковал оппозицию и близкие ей СМИ, распространяющие, по его словам, лживую информацию о деятельности действующего кабинета министров.
Калиняк 6 октября сообщил, что Братислава намеревается предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) 14-й пакет военной помощи, которая будет заключаться в обеспечении украинских подразделений инженерной поддержкой и противоминными технологиями.
