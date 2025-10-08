Новогодние каникулы в России в 2025 году установят рекорд по продолжительности
В 2025 году новогодние каникулы в России будут длиться 12 дней, что станет рекордным показателем за многие годы. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», — заявил министр в беседе ТАСС.
Он также добавил, что традиционно в последние годы власти стараются сделать 31 декабря выходным, используя перенос выходных дней. Кроме того, министр пояснил, что из-за совпадения 3 и 4 января с выходными, эти даты будут компенсированы переносом на 9 января 2025 года и 31 декабря 2026 года.
Ранее, 24 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, определяющее порядок праздничных и выходных дней на 2026 год. Согласно ему, новогодние выходные будут длиться 12 дней — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года включительно, передает агентство городских новостей «Москва».
