Около 170 экземпляров российской классики было украдено из европейских библиотек

До 170 редких изданий классиков русской литературы стоимостью более £2,5 млн было украдено из европейских библиотек между 2022 и 2023 годами. Об этом 7 октября сообщила The Guardian.

Кражи происходили по похожей схеме — злоумышленники использовали поддельные документы, заказывали книги из закрытого хранилища библиотек под вымышленными именами, иногда заменяя похищенные книги фальшивками. Всего пропало около 170 книг на сумму свыше £2,5 млн.

Так, например, в октябре 2023 года произошел случай, когда молодая пара заказала из закрытого зала университетской библиотеки Варшавы восемь редких изданий классических произведений XIX века — в их числе произведения Александра Пушкина и Николая Гоголя. Когда они вернулись после перерыва, было обнаружено, что пропало пять книг. После этого случая работники библиотеки обнаружили, что за последнее время из библиотеки пропали 74 книги за авторством российских классиков.

Сообщается, что на старинные книги не были установлены специальные магнитные ленты. Уникальные копии боялись повредить. Именно из-за этого факты хищения не были обнаружены ранее.

По данным издания, часть книг могла быть продана через аукционы.

1 ноября 2024 года злоумышленники взломали дверь художественной галереи на юге Нидерландов и украли две работы из знаменитой серии трафаретных гравюр американского поп-художника Энди Уорхола, еще две картины безвозвратно испорчены. Глава галереи Марк Пит Виссер заявил, что воры пытались украсть все четыре работы из серии Уорхола «Правящие королевы» 1985 года, в которую вошли портреты тогдашних королев Великобритании, Нидерландов, Дании и Свазиленда, небольшого королевства, которое сейчас называется Эсватини.

