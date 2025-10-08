Реклама
Прямой эфир
Мир
Лекорню вновь назначен на должность премьер-министра Франции
Мир
Небензя призвал США остановить эскалацию с Венесуэлой и не делать «непоправимого»
Мир
Захарова прокомментировала заявление спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
Мир
В Турции заявили о готовности принять переговоры по Украине
Мир
Правительство РФ включило в санкционный список корпорацию Renault
Мир
Фанат напал на Билли Айлиш на концерте в Майами
Общество
Дмитриев заявил о помощи Меланьи Трамп в возвращении российской девочки с Украины
Мир
Лукашенко назвал глупостью решение не присуждать Трампу Нобелевскую премию мира
Мир
Politico узнала о планах Латвии выслать более 800 россиян из страны
Спорт
Сборная России победила Иран в товарищеском матче в Волгограде
Общество
В Росавиации опровергли открытие аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
Общество
Первым замминистра транспорта России назначен Константин Пашков
Наука и техника
«Роскосмос» сообщил об успешных огневых испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5»
Мир
Дания закупит 16 новых истребителей F-35 на общую сумму более $4,5 млрд
Общество
Суд арестовал чиновницу Елену Никитину на два месяца
Армия
Путин указал на судьбоносный для РФ характер решаемых военными задач
Мир
Израиль оставит армию в секторе Газа до разоружения ХАМАС

Около 170 экземпляров российской классики было украдено из европейских библиотек

The Guardian: в Европе украли издания российских классиков на сумму £2,5 млн
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

До 170 редких изданий классиков русской литературы стоимостью более £2,5 млн было украдено из европейских библиотек между 2022 и 2023 годами. Об этом 7 октября сообщила The Guardian.

Кражи происходили по похожей схеме — злоумышленники использовали поддельные документы, заказывали книги из закрытого хранилища библиотек под вымышленными именами, иногда заменяя похищенные книги фальшивками. Всего пропало около 170 книг на сумму свыше £2,5 млн.

Так, например, в октябре 2023 года произошел случай, когда молодая пара заказала из закрытого зала университетской библиотеки Варшавы восемь редких изданий классических произведений XIX века — в их числе произведения Александра Пушкина и Николая Гоголя. Когда они вернулись после перерыва, было обнаружено, что пропало пять книг. После этого случая работники библиотеки обнаружили, что за последнее время из библиотеки пропали 74 книги за авторством российских классиков.

Сообщается, что на старинные книги не были установлены специальные магнитные ленты. Уникальные копии боялись повредить. Именно из-за этого факты хищения не были обнаружены ранее.

По данным издания, часть книг могла быть продана через аукционы.

«Смотрели и смотрят как на чудака»: как потомок князей возрождает русскую глубинку
Вернувшийся на родину русский эмигрант выращивает в Подмосковье артишоки и помогает малоимущим

1 ноября 2024 года злоумышленники взломали дверь художественной галереи на юге Нидерландов и украли две работы из знаменитой серии трафаретных гравюр американского поп-художника Энди Уорхола, еще две картины безвозвратно испорчены. Глава галереи Марк Пит Виссер заявил, что воры пытались украсть все четыре работы из серии Уорхола «Правящие королевы» 1985 года, в которую вошли портреты тогдашних королев Великобритании, Нидерландов, Дании и Свазиленда, небольшого королевства, которое сейчас называется Эсватини.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025