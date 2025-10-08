Ефрейтор Максим Рыбкин доставил боеприпасы армии ВС РФ под обстрелами ВСУ

Ефрейтор Максим Рыбкин из состава группы снабжения, обеспечивая доставку боеприпасов российским войскам, находящимся в зоне боевых действий, попал под интенсивный минометный обстрел и атаки дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 8 октября рассказали в Минобороны РФ.

Во время движения к позициям, автомобиль Рыбкина оказался под обстрелом и атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Несмотря на опасность, ефрейтор, проявив мастерство вождения в сложных условиях, сумел увести машину из-под атаки и вовремя доставить боеприпасы на передовую.

Это позволило российским войскам удержать позиции и перейти в контрнаступление. Благодаря храбрости и решительности ефрейтора Рыбкина, российские военнослужащие были обеспечены необходимыми боеприпасами, что способствовало успешному выполнению боевых задач.

В Минобороны РФ также высоко оценили проявленную бдительность и оперативность рядового Ивана Кука. Во время СВО, находясь на наблюдательном пункте, рядовой Кука осуществлял визуальное наблюдение за воздушным пространством в зоне ответственности своего подразделения. Он первым заметил приближающийся к позициям российских войск БПЛА квадрокоптерного типа.

Немедленно доложив об обнаружении дрона, рядовой получил приказ уничтожить его. Открыв прицельный огонь, Кука точными выстрелами из личного оружия сбил вражеский беспилотник. Дрон упал, не долетев до позиций российских военнослужащих, и взорвался, не причинив вреда личному составу. Благодаря своевременным и профессиональным действиям бойца удалось предотвратить атаку вражеского дрона на российские позиции и избежать потерь среди личного состава.

В Минобороны РФ 6 октября рассказали, как сержант Виктор Крецу, самоотверженно делая всё возможное для спасения жизней и здоровья боевых товарищей, оказал помощь и эвакуировал в медицинский пункт более 30 российских военнослужащих. Уточнялось, что боец выполнял задачи по медицинскому обеспечению, несмотря на непрекращающийся огонь ВСУ.

