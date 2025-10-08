Реклама
Прямой эфир
Мир
Лекорню вновь назначен на должность премьер-министра Франции
Мир
Небензя призвал США остановить эскалацию с Венесуэлой и не делать «непоправимого»
Мир
Захарова прокомментировала заявление спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
Мир
В Турции заявили о готовности принять переговоры по Украине
Мир
Правительство РФ включило в санкционный список корпорацию Renault
Мир
Фанат напал на Билли Айлиш на концерте в Майами
Общество
Дмитриев заявил о помощи Меланьи Трамп в возвращении российской девочки с Украины
Мир
Лукашенко назвал глупостью решение не присуждать Трампу Нобелевскую премию мира
Мир
Politico узнала о планах Латвии выслать более 800 россиян из страны
Спорт
Сборная России победила Иран в товарищеском матче в Волгограде
Общество
В Росавиации опровергли открытие аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
Общество
Первым замминистра транспорта России назначен Константин Пашков
Наука и техника
«Роскосмос» сообщил об успешных огневых испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5»
Мир
Дания закупит 16 новых истребителей F-35 на общую сумму более $4,5 млрд
Общество
Суд арестовал чиновницу Елену Никитину на два месяца
Армия
Путин указал на судьбоносный для РФ характер решаемых военными задач
Мир
Израиль оставит армию в секторе Газа до разоружения ХАМАС
Сюжет:

Ефрейтор Максим Рыбкин доставил боеприпасы армии ВС РФ под обстрелами ВСУ

0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ефрейтор Максим Рыбкин из состава группы снабжения, обеспечивая доставку боеприпасов российским войскам, находящимся в зоне боевых действий, попал под интенсивный минометный обстрел и атаки дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 8 октября рассказали в Минобороны РФ.

Во время движения к позициям, автомобиль Рыбкина оказался под обстрелом и атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Несмотря на опасность, ефрейтор, проявив мастерство вождения в сложных условиях, сумел увести машину из-под атаки и вовремя доставить боеприпасы на передовую.

Это позволило российским войскам удержать позиции и перейти в контрнаступление. Благодаря храбрости и решительности ефрейтора Рыбкина, российские военнослужащие были обеспечены необходимыми боеприпасами, что способствовало успешному выполнению боевых задач.

В Минобороны РФ также высоко оценили проявленную бдительность и оперативность рядового Ивана Кука. Во время СВО, находясь на наблюдательном пункте, рядовой Кука осуществлял визуальное наблюдение за воздушным пространством в зоне ответственности своего подразделения. Он первым заметил приближающийся к позициям российских войск БПЛА квадрокоптерного типа.

Немедленно доложив об обнаружении дрона, рядовой получил приказ уничтожить его. Открыв прицельный огонь, Кука точными выстрелами из личного оружия сбил вражеский беспилотник. Дрон упал, не долетев до позиций российских военнослужащих, и взорвался, не причинив вреда личному составу. Благодаря своевременным и профессиональным действиям бойца удалось предотвратить атаку вражеского дрона на российские позиции и избежать потерь среди личного состава.

Высокие цели: гражданские дроны начнут активно применять с 2026 года
Вице-премьер России анонсировал широкое использование беспилотных систем в народном хозяйстве и оказании услуг

В Минобороны РФ 6 октября рассказали, как сержант Виктор Крецу, самоотверженно делая всё возможное для спасения жизней и здоровья боевых товарищей, оказал помощь и эвакуировал в медицинский пункт более 30 российских военнослужащих. Уточнялось, что боец выполнял задачи по медицинскому обеспечению, несмотря на непрекращающийся огонь ВСУ.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025