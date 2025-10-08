Четыре человека пострадали в результате аварии на химическом заводе в Германии

В результате аварии на химическом заводе компании Schnarr в Майнашаффе в Германии пострадали четыре человека. Об этом 7 октября сообщила газета Main-Echo.

«Спасательные службы района и города позаботились о пострадавших, сообщил руководитель оперативного управления Свен Остер. Первоначально ходили разговоры о двух раненых, но позже полиция сообщила, что ранения получили четыре человека», — говорится в публикации.

По информации издания, авария произошла из-за падения металлической детали размером с автомобильную шину в таз, в котором содержалась азотная кислота. После того как над гальваническим заводом поднялось ядовитое облако дыма, произошла масштабная операция пожарной охраны и спасательных служб.

По словам начальника районной пожарной охраны Франка Виссела, в тот вечер на месте находилась пожарная бригада с примерно 300 сотрудниками экстренных служб, спасательная служба с 50 сотрудниками и полиция с 15 офицерами — всего 365 сотрудников экстренных служб. Всем пострадавшим оказана медицинская помочь.

Газета Bild 17 сентября сообщила, что на химическом заводе Romonta в Амсдорфе в Германии один рабочий погиб и четверо пострадали из-за утечки смеси растворителей. Уточнялось, что во время проведения технических работ в помещении на территории предприятия произошла утечка опасных веществ.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ