Губерниев оценил ответ Карпина на слова министра спорта РФ

Комментатор и советник министра спорта России Дмитрий Губерниев оценил ответ главного тренера сборной РФ Валерия Карпина на слова главы министерства спорта страны Михаила Дегтярева о возможности не согласовать его кандидатуру из-за критики лимита на легионеров в составах российских футбольных клубов.

«Валерий Георгиевич острый на язык, как мы знаем. Поэтому это его стиль такой. Может быть, он чувствует какую-то подоплеку. Мне кажется, если бы всё было совсем нормально, он бы отвечал мягко и вкрадчиво», — сказал Губерниев в интервью «Спорт-Экспресс».

Кроме того, комментатор отметил, государство может участвовать в футбольных процессах и согласование Карпина зависит не от его позиции по вопросу лимита легионеров.

Дегтярев 5 августа анонсировал планы по постепенному ужесточению лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, целью такого решения будет установление формата «пять на поле, десять в заявке».

Позже, 7 октября, Карпин заявил, что лимит на количество иностранных игроков в составах российских футбольных клубов является злом. Он также прокомментировал слова Дегтярева о согласовании его кандидатуры и подчеркнул, что если для одобрения необходимо поддерживать мнение министра, то «пускай не согласовывает».

