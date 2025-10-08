В Европарламенте причиной задержки принятия 19-го пакета санкций назвали энергоресурсы
Задержка в принятии 19-го пакета санкций связана с отказом от энергоресурсов из России, сообщил «Известиям» Евродепутат Иван Давид.
«Поставки энергоресурсов из России нельзя так быстро прекратить. Представители некоторых стран тормозят этот процесс», — сказал он.
В 19-м пакете санкций содержится ускоренный отказ от сжиженного природного газа (СПГ) из России. По сообщениям СМИ, Венгрия накладывала вето на этот пункт рестрикций.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Снять с поездки: ЕС грозит российским дипломатам лишением аккредитации