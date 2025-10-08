Реклама
В Совфеде заявили о нарушении Евросоюзом международной практики дипломатического общения

Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
Ограничения передвижений российских дипломатов по странам Шенгена нарушают международную практику дипломатического общения, заявил «Известиям» председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Последний газ: энергетические издержки компаний ЕС до 4,5 раза выше американских
Причина этого — в курсе Брюсселя на отказ от российских дешевых ресурсов

«Мы должны это учитывать. С этим бороться нужно. И, наверное, надо рассчитывать на то, что со временем это дойдет до тех людей, которые вводят эти ограничения. Это нарушение международной практики дипломатического общения», — сказал он.

Ранее в 19-й пакет санкций Чехия внесла предложение ограничить передвижение российских дипломатов в странах Шенгена. Теперь для осуществления дальних поездок им придется подавать специальную ноту с маршрутом и другими данными о своем путешествии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Снять с поездки: ЕС грозит российским дипломатам лишением аккредитации

