В Совфеде заявили о нарушении Евросоюзом международной практики дипломатического общения
Ограничения передвижений российских дипломатов по странам Шенгена нарушают международную практику дипломатического общения, заявил «Известиям» председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Мы должны это учитывать. С этим бороться нужно. И, наверное, надо рассчитывать на то, что со временем это дойдет до тех людей, которые вводят эти ограничения. Это нарушение международной практики дипломатического общения», — сказал он.
Ранее в 19-й пакет санкций Чехия внесла предложение ограничить передвижение российских дипломатов в странах Шенгена. Теперь для осуществления дальних поездок им придется подавать специальную ноту с маршрутом и другими данными о своем путешествии.
