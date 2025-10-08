Захарова прокомментировала информацию о планах Макрона выступить с заявлением

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 октября прокомментировала информацию французской газеты Le Figaro о намерении президента Франции Эммануэля Макрона выступить с заявлением в среду вечером (8 октября).

По информации издания, французский лидер планирует сделать заявление по истечении 48 часов, которые были отведены подавшему в отставку премьер-министру страны Себастьяну Лекорню. Уточняется, что Макрон может заявить о роспуске Национального собрания Франции.

«Российский «теневой флот» доконал?» — говорится в сообщении Захаровой в Telegram-канале.

Лекорню представил французскому лидеру заявление об отставке 6 октября. Глава государства принял это прошение. По словам премьер-министра, одной из причин стала реакция оппозиции на его решение отказаться от применения ст. 49.3 Конституции. Также на его решение повлияли позиция политических партий, «отсутствие условий для работы» правительства и пробуждение «партийных амбиций». После отставки правительства Макрон в одиночестве отправился на прогулку по Парижу.

