В Совфеде рассказали о возможных попытках Лондона надавить на Индию
Лондон попытается оказать давление на Индию, чтобы та сократила свое сотрудничество с РФ, сообщил «Известиям» первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
«Я думаю, что Стармер приложит любые усилия в любой сфере для того, чтобы ухудшить наши отношения с Индией <…> Он будет уговаривать Индию, но у нее есть прежде всего свой экономический интерес, их так просто не проведешь, они будут уклончиво отвечать на любые вопросы. Индию будет тяжело сбить с того пути независимого развития, на который она встала», — сказал он.
Британский премьер-министр Кир Стармер 8 октября впервые за девять лет приедет с официальным визитом в Индию.
Индийское чаепитие: Стармер попытается отдалить Нью-Дели от России