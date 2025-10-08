Три человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ в Белгородской области

В результате ракетного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Мощное Белгородской области три человека, среди которых один ребенок, пострадали. Об этом 8 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате попадания боеприпасов в частный дом пострадали двое взрослых и ребенок. Они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По его словам, пострадавшая женщина получила минно-взрывную травму и множественные ушибы рук и грудной клетки, а у мужчин диагностировали множественные осколочные ранения лица. Четырехлетний ребенок получил баротравму. Кроме того, в результате произошедшего был частично разрушен дом.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что два энергетика погибли во время проведения работ по восстановлению энергоснабжения в Белгородской области после ударов БПЛА ВСУ. На данный момент в регионе без света остается 1 тыс. человек в четырех населенных пунктах.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ