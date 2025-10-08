Премьер-министр Чехии объявил об уходе с поста лидера партии

Премьер-министр Чехии Петр Фиала 7 октября объявил о своем уходе с поста лидера Гражданской демократической партии (ГДП) после поражения его партии на парламентских выборах.

«Политика подразумевает ответственность. Коалиция Spolu не выиграла выборы. Как ее лидер, я нес ответственность за результат. Именно поэтому я решил больше не баллотироваться на пост председателя ГДП и сегодня сообщил об этом членам исполнительного совета», — написал он в Х (бывш. Twitter).

Кроме того, Фиала выразил благодарность всем людям, которые оказывали ему поддержку.

Движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем, 4 октября победило на парламентских выборах в стране по итогам подсчета на 99,55% участков. Фиала, в свою очередь, поздравил представителей ANO.

