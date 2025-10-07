Реклама
Более 40 зарубежных лидеров поздравили президента России с днем рождения

Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Более 40 лидеров зарубежных государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина, а также премьер-министра Индии Нарендра Моди, поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом 7 октября сообщили в Кремле.

Как отметило «РИА Новости», первым президента РФ поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Позже лидер КНДР Ким Чен Ын направил Путину телеграмму, в которой отметил его успехи в строительстве процветающего государства.

Также поздравления были получены от президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Азербайджана Ильхама Алиева, Белоруссии Александра Лукашенко, Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Таджикистана Эмомали Рахмона и Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Помимо этого, Путина поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев, а также лидеры Абхазии Бадра Гунба и Южной Осетии Алан Гаглоев. Президента РФ через адвоката поздравила задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, который отметил важность поддержания дружеских отношений с РФ.

Помимо этого, поздравления направили председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин, мэр столицы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, патриарх Кирилл и председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин.

Презент президенту: что дарили Владимиру Путину
Накануне юбилея главы РФ «Известия» вспомнили, как его поздравляли с днем рождения коллеги и не только

Ранее в этот же день сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо поздравили президента России с днем рождения, а также пожелали российскому лидеру успехов и счастья победы. Ортега и Мурильо подчеркнули, что глава государства празднует свой день рождения во времена тяжелых битв за мир, который бы обеспечил равный диалог между странами.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

