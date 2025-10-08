Совкомбанк намерен купить «Капитал life»

Совкомбанк ведет переговоры о покупке одного из крупнейших игроков на рынке страхования жизни — компании «Капитал life». Об этом «Известиям» сообщили три источника: два, близких к обеим компаниям, и источник в крупном российском банке.

«Сделка находится на «продвинутом уровне», идет оценка активов», — уточнил один из собеседников.

Источник, близкий к одной из сторон переговоров, уточнил, что сумма сделки оценивается «примерно в один капитал» страховой компании.

«Актив оценивается в 30–40 млрд рублей», — уточнил другой источник «Известий».

Представители Совкомбанка и «Капитал life» от комментариев отказались.

«Капитал life» — один из лидеров в страховании жизни с крупнейшим уставным капиталом (4,1 млрд рублей) и крупнейшей агентской сетью в России — более 7,5 тыс. человек в 70 городах. По данным ЦБ, за первое полугодие 2025 года компания собрала 12,7 млрд рублей страховых премий.

Совкомбанк — один из крупнейших российских коммерческих банков, входит в перечень системно значимых ЦБ. На 30 июня занимает восьмое место среди российских банков по размеру активов (3,9 трлн рублей), по данным «Интерфакс ЦЭА».

«Банк уже в течение нескольких лет является самым заметным игроком рынка слияний и поглощений в страховой отрасли. Эта сделка позволит банку усилить его позиции на рынке страхования жизни», — отметил управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Алексей Янин.

ЦБ оценил, что по итогам 2024 года страховой рынок в России вырос в годовом выражении на 62,8%, до 3,7 трлн рублей. Из них совокупные сборы в сегменте страхования жизни достигли 1,9 трлн рублей — рекордного значения за всю историю наблюдений.

Страховой фон: Совкомбанк намерен приобрести компанию «Капитал life»