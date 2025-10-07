Уникальный пятиствольный каштан срубили в Крыму

В Крыму каштан с пятью стволами, посаженный в 1829 году, а в 1972 году признанный памятником природы, пришлось срубить из-за поразившей его болезни. Об этом 7 октября сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

«Памятником природы этот каштан был объявлен в 1972 году, есть мнение, что это единственный в мире каштан, который имеет пять стволов. <…> Впервые в конце 2016-2017 года жители начали обращаться, что с каштаном происходит что-то не то, мы сделали экспертизы. <…> Мы производили различные мероприятия, пытались спасти, но к сожалению не удалось. <…> Сегодня он был снесен», — написала она в соцсети «ВКонтакте».

Экспертиза 2022 года выявила, что внутри ствола каштана появились грибу. В этом году уже весной на каштане не было листвы. Шевцова выразила мнение, что его нельзя было спасти.

Мэр Москвы Сергей Собянин 7 октября сообщил, что около набережной реки Сетунь появился современный ландшафтный парк. На территории парка площадью 9 га создана инфраструктура для отдыха. Расположен он в деловом квартале «Сколково Парк». Там высадили свыше 45 тыс. кустарников и порядка 400 деревьев. Растения подобраны так, чтобы их цветение происходило в разный период. В центре парка создали искусственное озеро.

