Несколько городов ЛНР остались без электричества из-за системного сбоя
Системный сбой привел к отключению электричества в нескольких городах Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 7 октября сообщило правительство ЛНР.
«Специалисты проводят восстановительные работы», — говорится в сообщении правительства республики в Telegram-канале.
По предварительной информации, ведется поэтапное переподключение потребителей, подача электроэнергии возобновится в течении нескольких часов.
Глава города Красный Луч Сергей Соловьев 5 октября сообщил, что в результате взрыва газа в многоквартирном доме в городе Красный Луч в ЛНР был введен режим ЧС.
