Посольство Британии в РФ рассказало о развитии своего военного альянса
Великобритания вместе с союзниками работает над развитием Совместных экспедиционных сил, сообщил «Известиям» представитель посольства Соединенного королевства в Москве.
«Великобритания по-прежнему привержена своей роли в обеспечении безопасности в Балтийском регионе посредством Объединенных экспедиционных сил и наших обязательств перед НАТО. Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими союзниками для поддержания стабильности в регионе. Мы работаем с союзниками над развитием Объединенных экспедиционных сил как способной и решительной коалиции, приверженной укреплению сдерживающего потенциала НАТО в Северной Европе и Арктическом регионе», — заявили в британском диппредставительстве в Москве.
Совместные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) были созданы в 2014-м по инициативе Великобритании. Участниками формата стали Великобритания, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Морской рой: Канаду привлекают к противостоянию с Россией на Балтике