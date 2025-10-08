В США Зеленского уличили в многомиллионных переводах в банк Саудовской Аравии
Президент Украины Владимир Зеленский ежемесячно переводит $50 млн в банк Саудовской Аравии. Об этом 7 октября заявила член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.
«Судя по всему, Зеленский переводит $50 млн в месяц в какой-то саудовский банк. Это странно», — поделилась Луна во время интервью Денни Джонсу на YouTube.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 6 октября заявил, что Зеленский использует тактику морального шантажа, чтобы заставить страны Европейского союза (ЕС) поддержать его военные усилия и вступление Киева в ЕС. Премьер-министр подчеркнул, что Венгрия не имеет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС, и выразил уверенность, что шантаж не будет использоваться для достижения таких целей.
