Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп сообщил о желании США «помочь Китаю»
Мир
Дмитриев прокомментировал активность Зеленского в общении с Трампом
Мир
Премьер-министр Франции Лекорню заявил о формировании нового состава правительства
Мир
Нетаньяху заявил о «колоссальной» победе Израиля на всех фронтах
Мир
Большинство немцев выразили недовольство работой Мерца на посту канцлера
Мир
WP сообщила об увольнении в США более 1 тыс. сотрудников CDC из-за шатдауна
Мир
В центре Тбилиси состоялось антиправительственное шествие
Мир
В ходе столкновения с афганскими военными погибли 58 солдат Пакистана
Происшествия
В Горловке после удара ВСУ по автобусу тяжело ранен ребенок
Мир
Вэнс заявил о готовности Трампа к разумному подходу в переговорах с Китаем
Армия
Пушилин сообщил о взятии под контроль южной части Молодецкого в ДНР
Мир
Эрдоган отметил заинтересованность «торговцев кровью» в конфликте на Украине
Происшествия
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ ранены взрослый и двое детей
Мир
Командир ВСУ заявил о необходимости призыва в армию несовершеннолетних юношей
Спорт
ЦСКА потерпел третье поражение в четырех матчах в КХЛ
Мир
В Италии сильный пожар уничтожил исторический монастырь XVII века
Мир
Старший тренер сборной РФ назвал слова Клебо о российских лыжниках пустыми

В США Зеленского уличили в многомиллионных переводах в банк Саудовской Аравии

Конгрессвуман Луна: Зеленский ежемесячно отправляет в саудовский банк $50 млн
0
EN
Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент Украины Владимир Зеленский ежемесячно переводит $50 млн в банк Саудовской Аравии. Об этом 7 октября заявила член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

«Судя по всему, Зеленский переводит $50 млн в месяц в какой-то саудовский банк. Это странно», — поделилась Луна во время интервью Денни Джонсу на YouTube.

Вне себя от рады: почему украинские депутаты недовольны Зеленским
В пропрезидентской фракции возмущаются монополизацией власти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 6 октября заявил, что Зеленский использует тактику морального шантажа, чтобы заставить страны Европейского союза (ЕС) поддержать его военные усилия и вступление Киева в ЕС. Премьер-министр подчеркнул, что Венгрия не имеет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС, и выразил уверенность, что шантаж не будет использоваться для достижения таких целей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025